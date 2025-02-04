住宅用断熱材の製造・販売を行う株式会社FPコーポレーション運営のボランタリーチェーン「FPの家」グループが最新の省エネ基準に合わせて改訂した書籍「からだにいい家のつくり方 改訂版」（エクスナレッジ）が、全国およびオンラインの書店等で発売された。 （参考：【写真】意外と知らない！からだにいい家のつくり方） 人生において共通する願いとなるであろう「健康であること」。食事