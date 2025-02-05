気象台は、午前2時55分に、なだれ注意報を天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町に発表（雪崩注意報）中通り、浜通りでは、風雪に注意してください。会津では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。浜通りでは、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。【警報（発表