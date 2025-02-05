気象台は、午前2時50分に、大雪警報を舟橋村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・舟橋村に発表富山県では、5日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雪警報積雪5日昼前にかけて警戒・山間部12時間最大降雪量50cm・平地6時間最大降雪量30cm□なだれ注意報7日にかけて警戒■魚津市□大雪警報積雪5日昼前にかけて警戒・山間部12時間最大降雪量50cm・平