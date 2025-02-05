2019年にゴールデンボーイ賞を受賞し、アトレティコ・マドリードに加入したジョアン・フェリックスは、現在25歳ながら4ヵ国目となるイタリアでプレイすることが決まった。2024年にチェルシーへ完全移籍したフェリックスだが、シーズン開幕から6ヵ月でミランへのレンタル移籍することが発表された。『Sky Sport Italia』によると、アトレティコ・マドリードに1億2600万ユーロで加入したかつての神童も、チェルシーに5200万ユーロで