［４日ロイター］ - ウクライナのゼレンスキー大統領は４日、トランプ米大統領がウクライナのレアアース（希土類）に関心を示していることについて、「米企業による投資にオープン」と述べた。トランプ大統領は３日、レアアースの供給を確保したいとした上で、米国の「３０００億ドル近い」支援に対してウクライナからの「応分の見返り」を望んでいると表明。「われわれは、レアアースなどの提供についてウクライナと取引を