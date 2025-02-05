［ワシントン４日ロイター］ - ナバロ米大統領上級顧問（貿易・製造業担当）は４日、合成麻薬「フェンタニル」の米国流入を巡り、メキシコは取り締まりに「非常に協力的」で、カナダもさらなる取り組みが必要だと理解し始めていると述べた。ポリティコ・ライブ主催のイベントでナバロ氏は、カナダとメキシコからの輸入品に２５％の関税を課すというトランプ大統領の政策は貿易戦争を始めることが目的ではなく、麻薬の取り