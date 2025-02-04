Image: NASA/JPL-Caltech 小惑星「2024 YR4」。2024年年末に発見されたこの新たな星に、今、注目が集まっています。それはなぜか…それは地球に衝突するリスクがあるから。衝突の確率：1.2%小惑星「2024 YR4」が地球に衝突するかもしれないのは、今から8年後の2032年。その確率は1.2％。ATLAS（小惑星地球衝突最終警報システム）が、2024 YR4を発見したのは2024年12月27日。その大きさは、ざ