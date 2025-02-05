きょうの為替市場はドル安が強まる中、ポンドドルは１．２４ドル後半まで買い戻されている。トランプ関税の混乱でポンドドルは一時１．２２ドル台半ばまで下落し、２１日線を下回っていたが、その後は２１日線も回復し、１月半ばからのリバウンド相場は継続させている模様。 関税リスクの中で、市場ではポンド下落は限定的で英国はユーロ圏なとど比べても有利な立場にあるとの指摘が聞かれる。アナリストは、関税が英