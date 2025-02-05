NY株式4日（NY時間12:16）（日本時間02:16） ダウ平均44482.51（+60.60+0.14%） ナスダック19595.66（+203.70+1.04%） CME日経平均先物39115（大証終比：+345+0.88%） 欧州株式4日GMT17:16 英FT100 8570.77（-12.79-0.15%） 独DAX 21505.70（+77.46+0.36%） 仏CAC40 7906.40（+51.48+0.66%） 米国債利回り 2年債 4.218（-0.031） 10年債 4.527（-0.028） 30年債 4.770