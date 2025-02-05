ドジャースの山本がインスタグラムのストーリーズに投球練習の動画を投稿し、順調な調整具合をうかがわせた。米1年目の昨季は右肩不安の影響で約3カ月の離脱もあったが、18試合で7勝2敗、防御率3.00。ポストシーズンでは2勝を挙げて世界一に貢献し、3月18、19日の東京ドームでのカブスとの開幕シリーズの先発有力候補に挙がる。1日には「開幕から最後まで活躍できるように頑張りたい」と意気込みを口にしていた。