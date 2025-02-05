ドジャース・大谷の元通訳・水原一平被告の違法賭博の胴元だったマシュー・ボーヤー氏が、ニューヨーク・ポスト紙のインタビューに答えた。「水原は大谷の許可なく、お金を盗んでいたのは明らか。金額の大きさに動揺する様子は一度も見せなかった」などと語った。水原被告について「深刻なギャンブル依存症だった」と振り返り、4000万ドル（約62億円）を超える負債を抱えた。ボーヤー氏も違法賭博運営や資金洗浄などで有罪と