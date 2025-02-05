大リーグ機構は3日（日本時間4日）、野球賭博規定に違反したとして、パット・ホーバーグ審判員（38）を解雇したと発表した。昨年5月に処分を下されて異議を申し立てていたが、ロブ・マンフレッド・コミッショナーが処分を支持した。野球賭博を行っている友人とアカウントを共有し、調査対象となるメッセージのやりとりを意図的に削除したことも確認された。同氏が野球に賭けたことや、試合結果を操作した証拠は見つからなか