ドジャース・大谷翔平投手（30）が3日（日本時間4日）、球団のキャンプ施設で本格始動した。23年9月の右肘手術からの投手復帰を目指しており、キャッチボールや、昨年から力を入れる俊敏性を高めるメニューなど、5時間みっちり汗を流した。11日（同12日）のバッテリー組キャンプインよりも1週間以上も早く、投打二刀流復活へのシーズンをスタートさせた。大谷がアリゾナ州グレンデールの球団施設に現れると、集まっていたメ