愛知県大口町で86歳の女性をバイクではね、大けがをさせそのまま逃げたとして男が逮捕されました。 【写真を見る】８６歳女性をバイクでひき逃げ４５歳男を逮捕女性は右腕を骨折するなど重傷愛知・大口町の県道 逮捕されたのは愛知県江南市の会社員の45歳の男です。警察によりますと、男は4日午前7時すぎ、大口町・下小口（しもおぐち）の片側一車線の県道で、歩いていた86歳の女性をバイクではね、そのまま逃げた疑いが持