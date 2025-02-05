ウクライナ北東部ハルキウ州にロシア軍のミサイル攻撃がありました。死傷者は60人にのぼっています。ハルキウ州イジュームで4日、弾道ミサイルによる攻撃があり、州知事によりますと、妊婦1人を含む5人が死亡しました。けが人は55人にのぼっています。行政施設や集合住宅が被害を受けたということです。州知事はミサイルの飛行時間が短かったため、住民らが避難する時間がなかったと説明しています。ゼレンスキー大統領はSNSで「こ