NY株式4日（NY時間11:10）（日本時間01:10） ダウ平均44488.56（+66.65+0.15%） ナスダック19631.59（+239.63+1.22%） CME日経平均先物39080（大証終比：+310+0.79%） 欧州株式4日GMT16:10 英FT100 8562.02（-21.54-0.25%） 独DAX 21492.54（+64.30+0.30%） 仏CAC40 7905.55（+50.63+0.64%） 米国債利回り 2年債 4.222（-0.027） 10年債 4.529（-0.026） 30年債 4.768