BE:FIRSTが、本日2月5日にニューシングル「Spacecraft / Sailing」をリリースした。◆BE:FIRST MV「Spacecraft」は自身初の4大ドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞の為に書き下ろされた新曲だ。BE:FIRSTの楽曲制作を熱望し初参加のプロデューサーSAS（INIMI）、BE:FIRST楽曲には欠かせないソングライターLOAR（INIMI）とSKY-HIがコライトで制作された。BE:FIRSTの活動の勢いそのままに、「この地球ごと全部ひっ