農林水産省が４日発表した２０２４年の農林水産物・食品の輸出額は、前年比３・７％増の１兆５０７３億円だった。日本産水産物の輸入を規制している中国向けが大幅に減る一方、日本食人気の高まりで米欧や東南アジア向けが伸びた。１２年連続で過去最高を更新したものの、２５年に２兆円、３０年に５兆円とする政府目標には大きな開きがある。国・地域別にみると、２３年にトップだった中国は２９・１％減の１６８１億円で４位
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