【MOOMIN Hide＆Seek かくれんぼフィギュア2】 2月中旬 発売予定 価格：1回400円 「ムーミン？」 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「MOOMIN Hide＆Seek かくれんぼフィギュア2」を2月中旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、ムーミンと仲間たちがかくれんぼをしているようなフィギュア「MOOMIN Hide＆Seek かくれんぼフ