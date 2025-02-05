【VF-1S ストライク バトロイド バルキリー（再販）】 2月5日 出荷開始 価格：3,080円 ハセガワは、プラモデル「VF-1S ストライク バトロイド バルキリー」再販分の出荷を2月5日に開始する。価格は3,080円。 本商品は、映画「超時空要塞マクロス 劇場版“愛・おぼえていますか”」に登場する「VF-1S ストライク バルキリー」をバトロイ