１９０３年：平壌電信所が開局し、漢城（現ソウル）―平壌間の市外電話開通１９４９年：フランスが大韓民国を承認１９５２年：国連総会が韓国復興決議を採択１９９２年：北朝鮮が「朝鮮半島の非核化共同宣言」を正式承認１９９９年：韓日漁業協定の全面履行に向けた実務当局者交渉で、カニの刺し網漁、アナゴ筒漁など主要争点懸案を一括妥決２００４年：韓国科学技術院（ＫＡＩＳＴ）の林大植（イム・デシク）教授チームが、抗がん