日本時間０時００分に米製造業新規受注（12月）、耐久財受注（確報値）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業新規受注（12月）00:00 予想-0.6%前回-0.4%（前月比) 耐久財受注（確報値）（12月）00:00 予想-2.2%前回-2.2%（前月比) 予想0.3%前回0.3%（輸送除くコア・前月比)