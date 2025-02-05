キネマ旬報社は5日付で、2024年に公開された映画の中から評論家らの投票で選んだ1位と個人賞を発表した。日本映画1位は三宅唱監督の「夜明けのすべて」、外国映画1位はクリストファー・ノーラン監督の「オッペンハイマー」が選ばれた。2〜10位は同日発売のキネマ旬報増刊号に掲載。20日に東京・渋谷で表彰式を開き、公式ユーチューブチャンネルでライブ配信する。