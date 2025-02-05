キネマ旬報社は5日、2024年第98回キネマ旬報ベスト・テンを発表した。「夜明けのすべて」（三宅唱監督）で日刊スポーツ映画大賞「ファンが選ぶ最高作品賞」「ファンが選ぶ最高演技賞」を受賞した、SixTONES松村北斗（29）が主演男優賞を受賞。「ナミビアの砂漠」（山中瑶子監督）と「あんのこと」（入江悠監督）の河合優実（23）が、ブルーリボン賞に続き主演女優賞を受賞した。20代の主演賞独占は、12年度の安藤サクラ（「かぞく