福岡県警小郡署は4日、小郡市の住民が持つ携帯に2日午後4時ごろ、国際番号から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は男性の自動音声ガイダンスで「NTTファイナンスです。未納料金があります。1を押してください」と流れ、ダイヤル「1」を押したところ、男が電話に出て「クラウドで申し込まれた料金が未納である。支払わないなら裁判を起こす」などと言われたという。