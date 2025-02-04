３日、敦煌市白馬塔風景区で、秧歌（ヤンコ踊り）を披露する社火チーム。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌2月4日】中国甘粛省敦煌市では、春節（旧正月）期間に伝統行事の「社火」が行われ、人々が地元民俗文化の魅力を身近に感じた。３日、敦煌市白馬塔風景区で、踊りを披露する社火チーム。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）３日、敦煌市白馬塔風景区で、椅子に座った人を１本の竿で持ち上げる「単杆轎」を披露する社火チ