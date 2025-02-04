カナダドル、引き続き堅調対円１０７円台後半＝ロンドン為替 カナダドルはロンドン市場でも堅調に推移している。トランプ米大統領とトルドー・カナダ首相との協議で国境警備を共同で行うことが合意され、２５％関税発動が１カ月程度先延ばしとなったことが、カナダドル買いの背景。カナダ円は107円台後半と東京朝方につけた高値107.79レベルに再び接近している。 CAD/JPY107.67USD/CAD1.4423AUD/CAD0.89