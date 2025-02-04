ロッテは４日、地域振興活動の一環として２０２５年イースタン公式戦のホームゲーム全７０試合のうち９試合を千葉県内各地で開催すると発表した。この取り組みは昨年に続いて２年目となる。千葉県内で開催するイースタンの試合は以下の通り。・４月３０日：巨人戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム、１８時）・５月１８日：ヤクルト戦（袖ケ浦市営球場、１３時）・５月２９日：巨人戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム、１８時）・