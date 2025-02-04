ピアジェ(Piaget)は、2025年の新作腕時計「ピアジェ ポロ フライング トゥールビヨン ムーンフェイズ」を発表。2つの複雑機構を備えた25年新作「ピアジェ ポロ」ピアジェを代表するモデルの一つ「ピアジェ ポロ」は、ラグジュアリーなスポーツウォッチ。ラウンド型ケースに四角いクッション型ダイヤルを組み合わせた、ユニークなシルエットが特徴だ。そんな「ピアジェ ポロ」コレクションに加わるのは、複雑な機構を備えた「ピアジ