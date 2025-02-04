プーマ(PUMA)のユニセックススニーカー「スピードキャット OG(SPEEDCAT OG)」から、2025年春夏の新色が登場。2025年2月6日(木)より、プーマ直営店などで発売される。プーマ「スピードキャット」に25年春夏新色「スピードキャット(SPEEDCAT)」は、1980年代から1990年代にかけてF1ドライバーが履いていた耐火用レーシングシューズをベースにしたスニーカー。レースのスピード感を表現するような滑らかなラインと、足の甲部分を低めに