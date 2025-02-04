ÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄÍµµ®¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î?À¹¤ì¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë?É½¾ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Î·ë²Ì...»³ÅÄ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Î4Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃæÂ¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤êÈ¾ÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬¤Þ¤µ¤«