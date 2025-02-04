IMP.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼7¿ÍÁ´°÷¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCM¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼½¢Ç¤È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£º£°ìÈÖ¤Û¤·¤¤¤´Ë«Èþ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¡È¤´Ë«Èþ¡É¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤¬¤Û¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤òÊ¹¤«¤ì¤¿º´Æ£¿·¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¤¹¤¤¤«¿©¤ÙÊüÂê¡Ù¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥¤¥«Âç¹¥¤­¤Ç¡¢¤³¤ÎÈè¤ì¤¿ÂÎ¤Ë¥¹¥¤¥«¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÊü¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡£ÈèÏ«²óÉü¤Ë¥Þ¥¸¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤«¤é¡×¤È¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤È²óÅú¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö°ìÈÖÂ¿¤¤