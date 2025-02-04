全日本空輸（ANA）は、降雪に伴う悪天候のため、特別対応を実施する。2月4日午後9時15分現在、特別対応を実施するのは、5日に稚内・函館・青森・大館能代・秋田・庄内・能登・富山・小松・新潟・岡山・広島・山口宇部・高松・松山・福岡・佐賀・大分・熊本・長崎・対馬・五島福江・鹿児島を発着する全便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。5日にはすでに、福岡・鳥取・米