かつてプロ野球の阪神タイガースで活躍した吉田義男氏の逝去を受け、日本サッカー協会（JFA）の川淵三郎相談役が4日に同協会を通じてコメントを寄せた。1933年7月26日生まれの吉田氏は、1953年に阪神タイガース（当時は大阪タイガース）へと入団。1年目からショートのレギュラーとして活躍し、2回のリーグ優勝に貢献した。引退後は同球団で3度にわたり監督を務め、1985年には阪神を創設以来初の日本一に導いた。また、フランス