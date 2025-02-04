サントリーニ島を出発するフェリーに乗る住民/Alkis Konstantinidis/Reuters（ＣＮＮ）エーゲ海に浮かぶギリシャの観光地サントリーニ島で先週から地震活動が続き、数千人の住民らが本土に避難している。ギリシャ国営放送（ＥＲＴ）によると、すでに６０００人を超える住民が避難した。島の港では４日朝も数百人が荷物を持ち、首都アテネ行きのフェリーを待っていた。先週末に発生した最大マグニチュード（Ｍ）４．９の地震に続き