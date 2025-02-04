今から買い足すなら、春まで使えるパステルアイテムを選ぶべき！そこで今回は、ブルベさん必見の「パステルブルー小物」を3つご紹介します。華やかさ全開のヘアクリップ、バッグ、シューズで冬のおしゃれを楽しむだけじゃなく、春も先取りしちゃいましょ♡Item 【NADIA FLORES EN EL CORAZON】ブルーチュールフリルクリップ爽やかなパステルブルーで季節感◎。透明感たっぷりのチュール素材をセレクト♡ブルーチュール