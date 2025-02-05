（MCU）完全新作『ファンタスティック・フォー：ファースト・ステップス（原題）』より、初となる予告編映像が公開された。 マーベル・ユニバース史上最も長い歴史を持つヒーローチーム。これまで旧20世紀フォックス時代に複数回映画化されたファンタスティック・フォーが、マーベル・スタジオで新たに映像化される。 この映像は日本時間2025年2月4日21時より60分間のカ