「大人のセボンスター」第2弾が登場！今度の新作は、ピジョンブラッドルビーを使った限定1点のペンダントなど、宝石にこだわった本格ジュエリーが登場する。☆「大人のセボンスター」第2弾ジュエリーや特典などイメージを見る（写真13点）＞＞＞カバヤ食品が1979年から販売するロングセラー玩具菓子『セボンスター』の45周年を記念した「大人のセボンスター」。ファン投票で選ばれた『セボンスター』独自のハートのカットを宝石