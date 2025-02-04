Peace through Strength（＝力による平和）…第2幕を開けたトランプ大統領が就任式のあと陸海空の米軍人たちの前で掲げた安保戦略のスローガンだ。この“力による平和”とはいかなるものなのか読み解いた。【画像で見る】トランプ氏の「力による平和」本質は？「トランプは取引重視だ。“君が何かしてくれたら僕も何かするよ”という考え方…」アメリカ大統領はアメリカ軍の最高司令官でもある。その立場に立ったドナルド・トラン