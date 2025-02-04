４日午後９時１０分ごろ、横浜市旭区などで震度１の地震があった。気象庁によると、震源地は神奈川県東部。震源の深さは約２０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）２・３と推定される。東京都八王子市や調布市などでも震度１を観測した。