ラップスキルのある警察官が、覚醒剤や麻薬などの違法薬物を摘発するためにラッパー集団に潜入捜査を行ったという実話を基に描く、『警視庁麻薬取締課 MOGURA』（ABEMA）。【映像】エグい…成海璃子の衝撃シーンラッパー・般若が演じる主人公の伊弉諾（いざなぎ）翔吉は、違法薬物売買を探るためラッパー集団＜9門＞に潜入。次第にメンバーの信頼を得ていったが、ある新型ドラッグをめぐって敵対チーム＜REDHEAD＞との抗争が本格化