Image: TASCAM 私も愛用しているのですが、TASCAM（タスカム）のポータブルレコーダーDRリリーズ「DR-05」「DR-07」は、幅広いスタイルの録音に対応できるロングセラーモデルです。ポータブルにしてハイレゾレコーディングにも対応していて機能も豊富。音楽、動画制作、フィールド、会議、インタビュー録音から音声配信まで、いろいろな現場で活躍しています。