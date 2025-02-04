ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)から、アイコニックなウィメンズバッグ「ネヴァーフル」のリバーシブルタイプ「ネヴァーフル・インサイドアウト MM」の新作が登場。リバーシブル仕様のバッグ「ネヴァーフル・インサイドアウト MM」「ネヴァーフル・インサイドアウト」は、モノグラムやダミエモチーフに彩られたショルダートートバッグ「ネヴァーフル」をベースに、リバーシブル仕様でアレンジしたバッグ。内と外で異なるデザインを