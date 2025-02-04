「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）2月1日（土）放送は「ネタギリッシュNIGHT」。第14回は、そいつどいつ（松本竹馬、市川刺身）、パンプキンポテトフライ（谷拓哉、山名大貴）、カゲヤマ（タバやん。、益田康平）、しずる（KAƵMA、村上純）が、ちょうどいいエロさのネタで競う！【動画】しずる、世界観全開のエロコントに「Netflix観てるみたい」絶賛の嵐実力派芸人のちょうどいいエロネタまずは、「キングオブコント202