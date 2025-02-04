【ワシントン＝田中宏幸、ニューヨーク＝山本貴徳】米国のトランプ政権は４日午前０時１分（日本時間午後２時１分）、中国からの輸入品に対する１０％の追加関税を発動した。カナダとメキシコへの２５％の関税は１か月延期すると発表した。不法移民や合成麻薬フェンタニルの流入対策を強化することで両国首脳と合意した。米国は現在、中国からの輸入品に対して品目ごとに関税をかけており、税率は例えば、電気自動車（ＥＶ）は