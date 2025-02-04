TBS水曜日のダウンタウン」の演出を手がけるテレビプロデューサー・藤井健太郎氏（44）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、同番組に関する“意味深”な予告をした。藤井氏は「『津田さん→クロちゃん→？？？』年末からの長期モノ、次回3人目です」と告知。同番組では「名探偵津田第3話怪盗vs名探偵〜狙われた白鳥の歌」「新春クロちゃんリアル人生すごろく」を年末年始に放送しており、ネット上で大きな話題とな