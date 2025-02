YouTubeの画面上には再生中の動画以外に「関連動画」「コメント」「概要欄」など多様な要素が表示されています。ブラウザ向け拡張機能「UnTrap for YouTube」を使えば画面上の不要な要素を非表示にできるとのことなので、実際に使ってみました。UnTrap for YouTubehttps://untrap.app/・目次◆1:PC版Firefoxで使ってみた◆2:Android版Firefoxで使ってみた◆3:ChromeやSafariでも利用可能◆1:PC版Firefoxで使ってみたUnTrap for