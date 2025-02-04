グッド グッズ イッセイ ミヤケ(GOOD GOODS ISSEY MIYAKE)のトートバッグ「イロガミ(IROGAMI)」から、新作が登場。2025年2月1日(土)より、グッド グッズ イッセイ ミヤケ / 代官山などで販売される。色紙を重ねたような「イロガミ」に新作グッド グッズ イッセイ ミヤケの「イロガミ」は、色紙を3枚重ねたかのようなデザインが魅力のトートバッグシリーズ。中は2層に分かれた収納があり、荷物の整理がしやすいデザインになっている