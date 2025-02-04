調理指導中に包丁の腹で部下隊員の尻を数回叩いたなどとして、海上自衛隊の隊員が懲戒処分されました。停職30日の懲戒処分を受けたのは、京都府舞鶴市の海上自衛隊・舞鶴衛生隊の50代の1等海曹です。舞鶴地方総監部によりますと、1等海曹は2019年11月、当時所属していた部隊の部下隊員に対して、調理指導中に包丁の腹で尻を数回叩いたり、ハサミの刃の背部分で頭を小突くなどしたということです。目撃した別の隊員が内部通