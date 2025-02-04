国土交通省とNEXCO東日本は4日、大雪の可能性があるとして、磐越自動車道の新潟県・安田インターと福島県・磐梯熱海インターの間で5日昼から予防的通行止めを行う可能性があると発表しました。安田インター～三川インターや三川インター～津川インターなど新潟・福島両県の計8区間が対象で、降雪などの状況によって通行止めにし、集中除雪を行うということです。並行する国道49号